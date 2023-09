zondag 3 september 2023 om 18:29

Eerste veldrit van het seizoen zorgt voor zeges Thomas Mein en Anna Kay

De meteorologische herfst is net begonnen en dat betekent dat we langzaam aan het veldritseizoen mogen gaan denken. In Nederland duurt het nog twee weken en in België wordt pas in oktober voor het eerst gecrost, maar in Groot-Brittannië zijn ze al begonnen: de Hope Supercross is de eerste UCI-cross van het seizoen 2023-2024.

De overwinningen in Herrington Country Park, Houghton-le-Spring, gingen naar bekende namen uit het Britse veldrijden. Bij de mannen was Thomas Mein namelijk de sterkste na ruim een uur cross. Hij bleef zijn landgenoten Cameron Mason (op 51 seconden) en Oliver Akers (op meer dan drie minuten) ruim voor. De enige Belg in de cross, Elio Clarysse, eindigde als vierde.

Bij de vrouwen was Anna Kay, die namens de 777-ploeg met grote voorsprong naar de zege reed. Ongeveer drie minuten achter haar werden Xan Crees en Ceris Styler tweede en derde.

Wanneer het veldrijden in Nederland en België precies begint? Op 17 september is de Kleeberg Cross in het Zuid-Limburgse Mechelen en op 8 oktober is de Exact Cross op de mijnterril in Beringen.