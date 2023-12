zondag 17 december 2023 om 10:13

Eerste selectie Tour Down Under al bekend gemaakt

Midden in het veldritseizoen lijkt het nog ver weg, maar op 16 januari staat de Tour Down Under alweer voor de deur. De thuisploeg Jayco-AlUla is er vroeg bij en heeft de selectie voor de editie van 2024 bekendgemaakt. Nieuwe aanwinsten als Luke Plapp en Caleb Ewan mogen zich direct laten zien.

De Australisch kampioen Luke Plapp maakt zijn debuut voor Jayco AlUla en kan zijn kampioenstrui gaan tonen in zijn thuisland. Het is voor de 22-jarige renner een bijzonder combinatie. “Voor een Australiër is de Tour Down Under zo’n belangrijke en bijzondere wedstrijd. Nu is de race zelfs nog belangrijker omdat ik voor een Australisch team rijd. Ik ben zo gemotiveerd en opgewonden voor de race.”

Of Plapp ook zelf mee gaat strijden voor de winst is nog maar de vraag. Jayco AlUla neemt ook nieuwe aanwinst Caleb Ewan en oudgediende Simon Yates mee naar Australië. De ploeg hoopt op deze wijze mee te dingen om winst in de etappes én het eindklassement.

De Australische formatie wordt gecompleteerd door Chris Harper, Kelland O’Brien, Michael Hepburn en Campbell Stewart. De Tour Down Under gaat van start op 16 januari en loopt tot en met 21 januari.