Eerste seizoenszege voor vrouwenploeg Jumbo-Visma is een feit: “We mogen trots zijn”

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma heeft er lang op moeten wachten, maar vandaag was het dan eindelijk raak. In de inleidende ploegentijdrit van La Vuelta Femenina snelde de Nederlandse formatie naar de eerste zege van het seizoen.

Jumbo-Visma won maandag de openingsploegentijdrit van La Vuelta Femenina, na een zeer spannende ontknoping in finishplaats Torrevieja. Canyon//Sram werd op één seconde tweede, Trek-Segafredo eindigde als derde op negen tellen. Anna Henderson kwam als eerste over de streep van Jumbo-Visma en mag dinsdag starten in de rode leiderstrui.

De Britse was na afloop in het flashinterview uiteraard dolgelukkig met de overwinning. “We zijn echt ontzettend blij. Het is onze eerste zege van 2023 en om samen te winnen is echt geweldig. We mogen trots zijn op deze overwinning. Onze verkenning was erg goed en we wisten ons plan uit te voeren. We geloofden in elkaar. Het is zo mooi om samen te winnen.”

Toch was het nog wel zweten in de hot seat, met Canyon-SRAM, SD Worx en Movistar als de belangrijkste concurrerende ploegen. “Ik was echt ontzettend nerveus in de hot seat”, lacht Henderson. “Tijdens de tijdrit zelf had ik weinig zenuwen, omdat ik wist dat we het prima voor elkaar hadden. Het is heel erg gaaf om het samen zo te flikken.”