Eerste seizoenszege Annemarie Worst in cross Rochester

Annemarie Worst heeft haar eerste zege van dit veldritseizoen binnen. De crosster van het 777-team was zaterdag de beste in de USCX Cyclocross in Rochester. Bij de mannen ging de overwinning naar de Belg Vincent Baestaens, de vriend van Worst.

Worst was in de UCI C1-wedstrijd overtuigend de beste. Ze kwam na ruim 50 minuten solo over de finish met een voorsprong van 23 seconden op de Française Caroline Mani. De laatste podiumplaats ging naar de Amerikaanse Austin Killips op 36 seconden achterstand.

Vorige week trapte Worst haar seizoen af met een tweede plaats in de Exact Cross van Kruibeke. Toen moest ze de zege laten aan landgenote Fem van Empel.

Derde zege voor Baestaens

Vincent Baestaens ging met de winst aan de haal in de USCX Cyclocross in Rochester (in de staat New York) bij de mannen. De 33-jarige Belg werd op het podium geflankeerd door twee Amerikanen. Het verschil met Curtis White was 17 seconden, terwijl Caleb Swartz derde werd op 56 seconden.

Voor Baestaens is het al zijn derde zege van dit seizoen. Vorige week wist hij de C1- en de C2-crossen in Roanoke te winnen.