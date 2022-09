Eerste ronde Track Nations Cup in Jakarta

De eerste ronde van de UCI Track Nations Cup zal volgend jaar plaatsvinden in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Dat heeft de UCI aangekondigd. De wedstrijd zal volgend jaar worden gehouden van 23 tot 26 februari.

Eerder werd al bekend dat de tweede en derde ronde plaats zullen vinden in Caïro (Egypte) en Milton (Canada). De Nations Cup zal Europa volgend jaar dus overslaan.

De Nations Cup speelt een belangrijke rol bij de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2023 dat tussen 3 en 9 augustus zal worden gehouden in Glasgow als onderdeel van het Super WK wielrennen. De punten behaald in de Nations Cup zullen ook meetellen voor de olympische ranglijst, die bepaalt wie zich voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs kwalificeren.