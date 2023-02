Eerste profzege voor Jorgenson is een feit: “Echt een enorme opluchting”

Matteo Jorgenson ontwikkelde zich de laatste jaren al gestaag als klimmer, maar boekte nog geen profoverwinning. Daar kwam vandaag echter verandering in. In de derde etappe van de Tour of Oman bleek de Amerikaan van Movistar de sterkste renner op de beklimming van Jabal Haat.

Na de finish was Jorgenson, die zich tevens de nieuwe leider mag noemen in de Tour of Oman, uiteraard dolgelukkig met zijn eerste profoverwinning. “Dit is heel erg speciaal. Het is echt een opluchting. Je gaat op een gegeven moment toch denken dat je niet goed genoeg bent om koersen te winnen, maar vandaag heb ik het eindelijk laten zien.”

“De slotklim was vrij steil, maar ik besloot al eens aan te gaan op het steile stuk, om de concurrenten te testen. Ze reden niet meteen naar mijn wiel en toen wist ik al dat ik goede benen had. Ik voelde me ook echt goed. In de sprint ging ik aan op 200 meter van de streep.”

Jorgenson is verder ook lovend over het werk van zijn ploeggenoten. “Ik moet de ploeg echt bedanken. We reden de hele dag goed van voren, met dank aan Mathias Norsgaard en Imanol Erviti. Vervolgens bracht Max Kanter me in een goede positie voor de slotklim en daarna deed mijn vriend van Puerto Rico, Abner González, geweldig werk. Hij had nog een beetje een jetlag van zijn reis, maar hield me mooi uit de wind.”

In het algemeen klassement gaat Jorgenson nu aan de leiding, maar zijn voorsprong op Mauri Vansevenant (+6 seconden) en Geoffrey Bouchard (+8 seconden) is beperkt. Zeker omdat de renners nog twee lastige etappes moeten afwerken, waaronder de slotrit naar Green Mountain. “Ik heb echter veel vertrouwen in een goede afloop. Ik ben in zeer goede doen en voelde me vandaag ook de sterkste klimmer. Green Mountain is langer en steiler, maar dat kan ik ook aan”, is Jorgenson vol vertrouwen.