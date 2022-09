Eerste profzege voor Axel Laurance: “Wist dat ik sneller was dan Mohoric”

Axel Laurance heeft de vierde etappe van de CRO Race gewonnen door Jonathan Milan en Matej Mohoric te kloppen in de sprint. Voor de Franse coureur van B&B Hotels-KTM is dat zijn eerste profzege. “Ik zat in het wiel van Mohoric en ik wist dat ik sneller was, dus ging ik aan.”

In de laatste kilometer van de vierde rit zat Laurance goed gepositioneerd. Dat was nodig, want door de regen was die slotkilometer zeer ’tricky’. “Het was echt heel glibberig door de regen. Ik heb geprobeerd om de hele laatste ronde in een goede positie te zitten, om goed aan de sprint te beginnen”, vertelde Laurance in het flashinterview.

“Bij het ingaan van de laatste kilometer ging er iemand tegen de grond. Ik zat goed gepositioneerd en kon daardoor naar het wiel van Matej Mohoric volgen. Ik wist dat ik sneller was, dus ik ging met vertrouwen mijn sprint aan. Ik gaf alles tot aan de streep”, ging de Fransman verder.

‘Veel zal afhangen van Jumbo-Visma en Bahrain Victorious’

Zaterdag staat de vijfde en voorlaatste rit, wat ook de koninginnenetappe is, van de CRO Race op het menu. “De grote klim is echt lang, maar het ligt wel niet in de finale van de rit. We zullen zien of ik een rol van betekenis kan spelen. Veel zal afhangen van wat de mannen van Jumbo-Visma en Bahrain Victorious zullen doen.”