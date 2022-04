Eerste profzege voor Alan Banaszek in Tour of Thailand, Raymond Kreder tweede

Alan Banaszek heeft de tweede etappe gewonnen in de Tour of Thailand, een 2.1-koers. De renner van HRE Mazowse Serce Polski, ook de ploeg van de winnaar van gisteren, klopte in een sprint Nederlander Raymond Kreder en Australiër Cyrus Monk. Kreder was gisteren nog derde.

De tweede etappe in de Tour of Thailand was een pittigere dan die van gisteren. De renners kregen 183,5 kilometer voorgeschoteld met daarin twee heuvels. Vertrokken werd er in de finishplaats van gisteren, Mukdahan. Sakhon Nakhon, een stad van zo’n 70.000 inwoners, was de plaats waar de aankomst lag in de tweede etappe. Onderweg moest er een heuvel van 2 kilometer aan 6,5% beklommen en eentje van 900 meter aan 3,6%. Beide lagen echter niet dicht genoeg bij de aankomst, een sprint was onvermijdbaar.

Net zoals gisteren, toen Marcelli Boguslawski won, pakte de Poolse ploeg HRE Mazowse Serce Polski uit met een sterke sprinttrein. Deze keer was het niet Boguslawski, maar Banaszek die perfect werd gebracht in de laatste kilometer. De Pool, die gisteren vijfde werd na zijn lead-out, sprintte naar de overwinning in Sakhon Nakhon. Het is meteen ook de eerste profzege voor Banaszek.

De tweede plaats was weggelegd voor Nederlander Raymond Kreder, die gisteren dan weer als derde eindigde. Winnaar Banaszek is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Tour of Thailand.