Een-tweetje voor Quick-Step in Coppi e Bartali: “Altijd speciaal om zo te winnen”

De slotetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali werd gedomineerd door de mannen van Quick-Step Alpha Vinyl. Josef Černý en Rémi Cavagna maakten deel uit van een kopgroep van elf en de twee hardrijders bleken in de finale over de beste benen te beschikken. De twee ploeggenoten kwamen daarna samen juichend over de streep: Černý won de etappe, Cavagna werd tweede.

Černý leek op weg naar een solozege, maar kreeg in de finale nog het gezelschap van zijn Franse ploegmakker. De twee ploegmaats kwamen uiteindelijk samen juichend over de finish. “Het is altijd speciaal om zo te winnen. Het was een kopie van de finish in de Ronde van het Baskenland, waar ik samen met Mikkel (Honoré, red.) aan de meet kwam”, liet ritwinnaar Černý na afloop weten op de website van zijn werkgever Quick-Step Alpha Vinyl.

“Toen pakte hij de zege en nu was het aan mij. Het was een zware koersweek hier, maar we voelden ons goed en besloten mee te springen met de vroege vlucht. In de voorlaatste ronde versnelde ik en sloeg ik een mooi gaatje. In de slotkilometers loste Remi de andere renner (Omer Goldstein, red.) en kwam hij bij mij aansluiten. Het is mooi om de vreugde zo met een ploegmaat te kunnen delen. Het is mijn eerste zege van het seizoen en ik zou graag nog wat meer winnen.”

Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl verlaat de Settimana Internazionale Coppi e Bartali met twee ritzeges. Mauro Schmid bezorgde de ploeg al een zege op de openingsdag van de Italiaanse ronde.