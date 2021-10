Een-tweetje voor Jumbo-Visma in Ronde de l’Isard

Johannes Staune-Mittet heeft de derde etappe gewonnen in de Ronde de l’Isard. In Bagnères-de-Luchon kwam de renner uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma solo over de streep, nadat hij op de beklimming van de Col d’Aspin was weggereden bij de overblijfselen van de vroege vlucht. Gijs Leemreize maakte op de tweede plaats het feest voor de ploeg compleet.

