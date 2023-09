woensdag 27 september 2023 om 09:17

Een bijzondere overwinning: Carr draagt Langkawi-zege op aan overleden opa

Simon Carr was vandaag de grote winnaar in de Tour de Langkawi. De Britse klimmer met Franse roots won op overtuigende wijze de koninginnenrit naar Genting Highlands en mag zich nu ook de nieuwe leider noemen in het algemeen klassement.

Voor Carr is het dus een bijzondere dag, maar niet alleen vanwege het sportieve succes. “Mijn opa is afgelopen maandag overleden. Hij was een heel grote fan van me, dus deze overwinning wilde ik voor hem boeken”, laat de 25-jarige klimmer weten op de website van zijn ploeg EF Education-EasyPost. “Deze overwinning betekent erg veel voor me. Ik was bijzonder gemotiveerd.”

Carr bleek op de slotklim (8,8 km aan 8,6%) naar luxeresort Genting Highlands over de sterkste klimbenen te beschikken en soleerde in de laatste kilometers naar de overwinning. Zijn ploeggenoot Jefferson Alexander Cepeda maakte het feestje van EF Education-EasyPost compleet door als tweede over de streep te komen.

De ritwinnaar en nieuwe leider sprak na afloop vol lof over zijn ploeggenoten. “De hele ploeg heeft geweldig werk verricht. We reden vanaf de voet van de beklimming tempo, waarna Alexander zijn aanval op een perfect moment plaatste. Ik had direct in de gaten dat niemand meer kon reageren. Ik besloot dan ook de sprong naar voren te maken. We hebben het denk ik goed gespeeld.”