Een bijzondere hereniging voor BMX’er Niek Kimmann

Wielerflits Kort

Niek Kimmann, de regerend olympisch kampioen BMX, besloot onlangs af te reizen naar de Verenigde-Staten voor een bijzondere ontmoeting. De Nederlander werd er namelijk herenigd met Michael Donovan, de official die tijdens de Olympische Spelen in botsing kwam met Kimmann.

Vijf maanden geleden liep Kimmann (25) een blessure op tijdens de Spelen, nadat hij tijdens een training in Tokio in botsing was gekomen met een official die over het parcours liep. “Ik botste op een official die wilde oversteken op het tweede rechte stuk. Ik hoop dat het goed gaat met de official. Mijn knie is wat pijnlijk, maar ik zal mijn best doen om helemaal klaar te zijn voor de race van donderdag.”

Kimmann liep bij de crash een barstje op in zijn knieschijf, maar verbeet de pijn en kroonde zich enkele dagen later tot olympisch kampioen in BMX’en. Donovan kwam er minder goed vanaf en werd met flinke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De commissaris wist echter ook volledig te herstellen van zijn verwondingen en vier maanden later vond er in de Amerikaanse stad Albuquerque een ontroerende hereniging plaats tussen beide mannen.

“Het was een gekke ervaring voor ons deze zomer, maar we zijn erg blij dat we nu ons verhaal kunnen delen en op deze manier een bijzonder jaar kunnen afsluiten”, laat Kimmann weten via Twitter.