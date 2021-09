Eekhoff tweede achter Van Aert in Tour of Britain: “We mikken op meer”

Nils Eekhoff moest in de openingsrit van de Tour of Britain alleen Wout van Aert voor zich dulden. De Nederlander van Team DSM kan daar mee leven, maar hoopt in de komende dagen nog beter te doen. “De finish was een stuk steiler dan ik had verwacht, maar dat ligt me juist erg goed. Ik ben blij met mijn tweede plaats en ik kijk vooruit naar de komende dagen waarin we met de ploeg op meer mikken.”

“Het was een zware wedstrijd vandaag”, gaat hij verder. “Het ging continu op en neer. Dat maakte het heel verraderlijk. Ook waren er heel veel bochten. In de eerste kilometers waren we betrokken bij een valpartij, maar gelukkig konden we snel terugkeren. De koers werd daarna gecontroleerd en wij bleven als ploeg goed gegroepeerd. Het plan dat we daarna hadden, hebben we goed uitgevoerd.”

“We wilden lang wachten met ons treintje naar voren brengen en dat hebben we gedaan. De jongen hebben me geweldig afgeleverd en ik kon daarna mijn sprint doen”, aldus Eekhoff. “Ik ben heel tevreden met hoe we als ploeg hebben gereden.”