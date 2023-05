Eekhoff derde in Tro-Bro Léon: “Blij dat ik na lange tijd weer op het podium sta”

Nils Eekhoff eindigde zondag als derde in de Tro-Bro Léon. De Nederlander van Team DSM hoefde in een sprint met zeven enkel Arnaud De Lie en winnaar Giacomo Nizzolo voor te laten. “Ik ging mijn sprint op het juiste moment aan en ben blij dat ik na lange tijd weer op het podium sta”, vertelt hij op de site van zijn ploeg.

“De ploeg reed heel sterk”, vervolgt Eekhoff. “We reden de hele dag goed samen en zorgden ervoor dat we voor elke gravelstrook vooraan zaten. Toen de koers openbrak, was ik nog steeds heel fris met dank aan de jongens. Pavel (Bittner, red.) en ik raakten in de eerste groep en zorgden ervoor dat we niet teveel energie verspilden. Helaas viel Pavel uit de groep, maar gelukkig is hij ok.”

“Vanaf dat moment focuste ik me op het niet missen van een groep met iemand van Uno-X, Lotto Dstny en Groupama-FDJ, aangezien zij met meerdere renners meezaten. Op de voorlaatste sector reden we op de gravelklim weg en bleven we over met een select gezelschap. Ik ging mijn sprint op het juiste moment aan en ben blij dat ik na lange tijd weer op het podium sta.”

Eekhoff zijn laatste top-drieklassering dateerde uit mei 2022, toen hij derde werd in de openingsrit van de Vierdaagse van Duinkerke. De laatste keer dat hij op het podium van een eendaagse stond, was van augustus 2020 geleden. Als 22-jarige renner werd hij toen tweede op het NK op de VAM-berg, achter Mathieu van der Poel.

