Edwin Ávila breekt tanden bij valpartij in Tour du Rwanda maandag 24 februari 2020 om 18:57

Edwin Ávila zal de Tour du Rwanda niet uitrijden. De 30-jarige Colombiaan – die officieel uitkomt voor de opleidingsploeg van Israel Start-Up Nation – heeft bij een valpartij in de tweede etappe enkele tanden gebroken. Ávila won vorig jaar nog een rit in de Tour du Rwanda.

De ongelukkige Ávila verblijft op dit moment in een lokaal ziekenhuis in Rwanda, maar zal morgen worden overgeplaatst naar het ziekenhuis van Kigali, de hoofdstad van het Afrikaanse land. De sprinter zal – als alles volgens plan verloopt – over enkele dagen weer naar Europa vliegen, om precies te zijn Barcelona.

Ávila koerst dit jaar voor de opleidingsformatie van Israel Start-Up Nation, maar reed dit seizoen ook al voor de hoofdmacht in de Tour Colombia 2.1 en de Tour du Rwanda. De spurter – die ook een verleden heeft als baanwielrenner – wist in zijn thuisronde drie keer een top 10-plaats te versieren, met een tweede plek als uitschieter.