Edward Theuns zegeviert in Ruddervoorde Koerse, David van der Poel derde

Edward Theuns heeft Ruddervoorde Koerse gewonnen. De renner van Trek-Segafredo schreef de Belgische eendagkoers op zijn naam door Samuel Leroux en David van der Poel te kloppen in een sprint met een kleine groep.

Ruddervoorde Koerse is een wedstrijd met een rijke geschiedenis. Een rijke geschiedenis, maar ook een knappe erelijst. Renners als Mathieu van der Poel en Tim Merlier wonnen de West-Vlaamse wedstrijd namelijk al een keer. Ploegen als Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Circus-Wanty tekenden present deze editie.

In de finale reed er een kopgroep weg met daarin onder meer Edward Theuns, David van der Poel, Gerben Kuypers, Samuel Leroux, Peter Schulting en Joran Wyseure. De aanvallers reden samen naar de finish, al probeerde Kuypers nog even de sprint te ontlopen. De veldrijder had even ruimte, maar werd al snel weer ingerekend. Zodoende moest een sprint beslissen wie zijn handen in de lucht kon steken.

Niemand in de buurt van Theuns

Theuns, die als laatste de sprong maakte naar de kopgroep, beschikte duidelijk over de snelste benen. Leroux ging de sprint als eerste aan, maar werd al snel ingehaald door de sterke Theuns. Leroux en Van der Poel mochten wel mee op het podium.