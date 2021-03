Edward Theuns start niet in Dwars door Vlaanderen

Na Gent-Wevelgem moet Edward Theuns nu ook Dwars door Vlaanderen missen. De Belg onderging maandag en dinsdag extra PCR-tests, maar daaruit kwam geen eenduidige uitslag naar voren. De Amerikaanse WorldTour-ploeg neemt alvast het zekere voor het onzekere en laat Theuns dus thuis voor de doordeweekse WorldTour-koers.

In een communiqué schrijf de Amerikaanse WorldTour-ploeg: “Het kan betekenen dat er sporen zijn van het coronavirus, maar het is niet genoeg om besmettelijk te zijn of om als positief bestempeld te worden. Het is een specifiek geval dat met de UCI moet worden besproken. Desalniettemin hebben we besloten om Theuns uit de selectie te halen.”

Als gevolg hiervan zal Trek-Segafredo met slechts vijf renners starten in Dwars door Vlaanderen: Kopman Jasper Stuyven leidt de formatie. Koen de Kort, Ryan Mullen, Kiel Reijnen en Quinn Simmons completeren de selectie.

Eerder moest de ploeg Gent-Wevelgem overslaan vanwege coronabesmettingen binnen de ploeg. Dit leek ook het geval te zijn voor Dwars door Vlaanderen, maar uiteindelijk kreeg de formatie, net als BORA-hansgrohe, toestemming om aan de start te verschijnen.

Er is overigens ook leuk nieuws voor Theuns. De 29-jarige Belg maakte namelijk op social media bekend dat hij en zijn partner Lien Crapoen een eerste kind verwachten.