Edward Theuns na zesde plaats in sprint: “Démare kwakte mij uit wiel Cavendish”

Edward Theuns werd zondag zesde in de eerste massasprint van de Giro d’Italia. De Gentenaar van Trek-Segafredo had na de finish in Balatonfüred gemengde gevoelens. “Ik zat eigenlijk zeer goed, tot Arnaud Démare mij een kwak geeft. Dat vond ik niet echt fair, maar bon“, aldus Theuns.

“Ik zat in het wiel van Mark Cavendish toen Michael Mørkøv versnelde, maar Démare kwakte mij eruit”, beschrijft Theuns in gesprek met Sporza. “Ik ben daar een paar plekken verloren. Ik heb het nog geprobeerd, maar de snelheid lag te hoog. Ik kon enkel mijn plek houden.” Uiteindelijk zag Theuns de zege gaan naar Mark Cavendish, voor Démare en Fernando Gaviria. Ook Biniam Girmay en Jakub Mareczko eindigden nog voor hem.

“Op zich ben ik tevreden. Het is geleden dat ik zo’n sprint gedaan heb. Het heeft tijd en werk nodig om dat bij te schaven, dus ik hoop dat de kansen blijven komen”, geeft hij aan. “Otto Vergaerde heeft mij nog goed beschermd de 30, 40 kilometer. Op anderhalve kilometer van de meet heeft hij mij alleen gelaten. Ik zat daar goed van voren en heb weinig krachten verspeeld. Het was geen super sprint, maar ik ben tevreden dat ik mij gemengd heb.”