dinsdag 29 augustus 2023 om 18:15

Edward Theuns (derde): “Ik wist dat ze die laatste bocht zouden onderschatten”

Edward Theuns toonde zich een tevreden man na de eerste massasprint in deze Vuelta. De Gentenaar van Lidl-Trek eindigde als derde na Kaden Groves en Juan Sebastian Molano, en daar kon hij wel mee leven.

“Dit stemt me gelukkig, het is een resultaat waar ik op kan bouwen”, aldus Theuns bij Eurosport. “Ik was nochtans nerveus, want het was alweer een tijdje geleden dat ik voor de hoofdprijzen had meegesprint. En deze finale was er eentje waarin het lastig was om goed te positioneren.”

De valpartij van Marijn van den Berg en Robbe Ghys in de laatste bocht verraste Theuns niet. “Ik had het parcours op voorhand goed gecheckt op Google Earth, en ik dacht al dat ze die bocht daar zouden onderschatten. Dus heb ik mijn kennis gebruikt om de binnenkant te pakken, en zo de mogelijke valpartijen te vermijden.”

Na de bocht hadden Molano en Groves wel een klein kloofje. “Ik kon die paar lengten achterstand niet meer goedmaken, hoe hard ik ook probeerde. Gelukkig kon ik mijn positie wel behouden. Mentaal was het de laatste maanden soms lastig om alle opofferingen te doen. Ik was amper vier dagen thuis in de voorbije maanden, dus dan doet dit resultaat extra veel deugd.”