Edward Planckaert wint openingsrit Vuelta a Burgos, Jetse Bol achtste

Edward Planckaert heeft verrassend de eerste etappe van de Vuelta a Burgos gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix was op de lastige aankomst in Burgos sneller dan Gonzalo Serrano van Movistar. Planckaert, die ook de eerste leider is, en Serrano vochten bijna letterlijk een duel uit, maar beide renners bleven overeind op de Alto del Castillo.

Waaiers breken de koers uiteen

De kopgroep van de dag bestond uit Mario Aparicio (Burgos-BH), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Sergio Martín (Caja Rural-Seguros RGA), Florian Maitre (TotalEnergies), Sergio García en Márton Dina (EOLO-Kometa). Hun maximale voorsprong was net iets minder dan zeven minuten.

In het peloton was het alles behalve rustig, omdat de groep na 70 kilometer in twee delen splitste. De grote reden van dit koersgeweld? De wind. Het voorste peloton, bijna veertig man groot, reed volle bak door en slokte zo de vroege vluchters op.

Favorieten als Egan Bernal, Mikel Landa, David De la Cruz en Romain Bardet hadden de slag niet gemist. Het tweede deel van het pak volgde op ongeveer anderhalve minuut en werd daar aangevoerd door Qhubeka NextHash.

Uit de voorste groep wist vervolgens een tiental te ontsnappen, met daarbij onder meer Jhonatan Narváez, Pavel Sivakov, Johan Jacobs, Daniel Oss, Alexys Brunel, Mads Würtz Schmidt, Sep Vanmarcke, Matteo Trentin, Tobias Bayer en Sergio García. Zij hadden met nog 50 kilometer te gaan een kleine minuut voorsprong. Het tweede peloton volgde op bijna twee minuten.

Valpartij Bernal, Yates, Vlasov

Op de glooiende wegen richting de Alto del Castillo in Burgos schoof alles vervolgens weer in elkaar. Het peloton smolt op 35 kilometer van de finish weer samen, maar dat was nog wel op ruim een minuut achterstand van de kopgroep. Twintig kilometer voor het einde was er een valpartij op de voorwachten van het peloton. De bekendste slachtoffers waren Egan Bernal en Adam Yates, de kopmannen van INEOS Grenadiers, en Astana-Premier Tech-klimmer Aleksandr Vlasov.

Bahrain Victorious nam vervolgens de kop over en naderde de kopgroep bij het opdraaien van de eerste keer Alto del Castillo (1,1 km aan 6,1%). Jacobs, Sivakov, Würtz Schmidt, Bayer, Narváez en Trentin waren op die klim de besten van de kopgroep en zij rondden de top met 30 seconden voorsprong op het peloton. Alleen een lokale ronde van veertien kilometer resteerde, met uiteindelijk de finish op diezelfde Alto del Castillo.

Planckaert troeft Serrano af

Team DSM en Bahrain Victorious stelden alles in het werk om het verschil met de vluchters nog te verkleinen. Nadat ook Caja Rural-Seguros RGA een handje bijstak in de achtervolging, werden de laatste vluchters op vier kilometer van de meet ingerekend. Alexys Brunel spartelde nog wat tegen, maar ondanks zijn demarrage stormde het peloton af op de slotklim in de straten van Burgos.

Op de Alto del Castillo was het Romain Bardet die het tempo de hoogte in trok, maar hij viel in finale stil. Gonzalo Serrano leek Movistar de zege te bezorgen op de oplopende aankomst, maar de Spanjaard werd in extremis nog gepasseerd door Edward Planckaert van Alpecin-Fenix. De Belg glipte in de laatste vijftig meter door een klein gaatje langs het hek, waarbij hij en Serrano nog even in aanvaring kwamen. Beiden bleven overeind, waarna Planckaert mocht juichen.

De derde plaats was op een seconde achterstand voor Vincenzo Albanese, voor Santiago Buitrago en de stilgevallen Bardet. Met Jetse Bol op de achtste plaats eindigde een Nederlander nog in de top-10. Hij bleef Mikel Landa nipt voor.