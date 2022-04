Eduardo Sepúlveda na ritzege in Turkije: “Al het werk betaalt zich nu uit”

Eduardo Sepúlveda sloeg vandaag een dubbelslag in de Ronde van Turkije. Hij won niet alleen de koninginnenrit, maar nam ook de leiderstrui over van Jasper Philipsen. “Ik kan het eigenlijk niet geloven”, zegt de Argentijn in het flashinterview na afloop.

“Maar ik ben erg blij, want al die jaren werk betalen zich nu uit”, aldus de renner van Drone Hopper-Androni Giocattoli, die al een tijdje wist dat hij de Ronde van Turkije zou betwisten. “In het begin van het jaar vertelde het team me al dat ik hier zou rijden, dus ik had deze etappe al omcirkeld.”

Toch lag het niet direct voor de hand dat Sepúlveda de rit zou winnen, met mannen als Nairo Quintana aan het vertrek. “Ik wist dat Nairo de sterkste renner was, maar helaas voor hem viel hij twee dagen geleden. Daardoor was het meer een open wedstrijd vandaag. Voordat ik aanviel, waren er al veel demarrages geweest. Ik zat een beetje op de limiet, maar toen ik een kans zag, ging ik ervoor en reed ik vol door naar de streep.”

Vorig jaar eindigde Sepúlveda als derde in het eindklassement van de Ronde van Turkije, in 2015 werd hij tweede. Nu staat hij eerste in de rangschikking, maar hij wil nog niet teveel denken aan de eindzege. “Het is nog vier dagen. En gisteren ben ik nog twee keer gevallen, dus ik heb een beetje pijn. Maar voor nu ben ik erg blij en ik ga de komende vier dagen vechten.”