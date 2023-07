Sepúlveda (Lotto Dstny) wint Vuelta a Castilla y Leon, podiumplaats voor Molenaar

Eduardo Sepúlveda heeft de Vuelta a Castilla y Leon op zijn naam geschreven. De Argentijn van Lotto Dstny was de beste in de slotrit van de tweedaagse en pakte zo ook de eindzege. Felix Engelhardt, die woensdag de openingsrit won, zakte naar de tweede plaats in het algemeen klassement. De Nederlander Alex Molenaar sloot de ronde af als nummer drie.

De tweede etappe van de Vuelta a Castilla y Leon was nog een stuk zwaarder dan rit één. Opnieuw waren er twee gecategoriseerde beklimmingen in het parcours opgenomen, maar deze waren nu van de tweede categorie, maar van de eerste. Bovendien lagen ze dichter bij de finish. Eerst moesten de renner de Puerto de Navacerrada (8,4 km aan 6,7%) bedwingen, daarna wachtte de Puerto de Navafria (11,3 km aan 5,7%). Vanaf de top van die laatste helling was het nog ruim veertig (vooral dalende) kilometer naar de finish.

Jetse Bol opnieuw in het offensief

Het duurde even, maar na zo’n dertig kilometer koers ontstond er dan toch een kopgroep. Daarbij opnieuw Jetse Bol. De Nederlander van Burgos-BH, die ook in de eerste etappe al ten strijde trok, had ditmaal het gezelschap van één andere renner: Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma). Het duo vergaarde een maximale voorsprong van maar liefst zes minuten.

De twee begonnen met voorsprong aan de Puerto de Navacerrada, waar Filippo Conca (Q36.5) vanuit het peloton in de tegenaanval ging. De Italiaan raapte bergop de geloste Sánchez al op, maar Bol wist nog als eerste op de top te komen. Hij verzekerde zich zo van de bergtrui. In de afdaling sloot Conca wel aan bij Bol, die niet veel later moest afhaken. We hielden zo één leider over.

Cepeda trekt ten strijde

Conca verdedigde slechts een kleine voorsprong tegenover het uitgedunde peloton. Ook daar ging het namelijk hard, vooral door de troepen van EF Education-EasyPost. Zij zorgden ervoor dat de renner van Q36.5 nog voor de voet van de Puerto de Navfria was ingerekend. Op die beklimming bleef EF vol gas geven, in dienst van Jefferson Alexander Cepeda. Enkele kilometers voor de top gaf de Ecuadoraan er dan zelf een lap op.

Cepeda kwam als eerste boven en had, eenmaal beneden, een voorsprong van bijna een minuut op de achtervolgende groep. Daar werd echter goed samengewerkt, waardoor de renner van EF Education-EasyPost met nog zeventien kilometer te gaan weer werd ingerekend. Meteen volgden er verschillende demarrages. Uiteindelijk waren het Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) en Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) die weg wisten te komen.

Dubbelslag Sepúlveda

De twee pakten een voorsprong van zo’n dertig seconden en mochten uiteindelijk gaan sprinten om de zege. Sepúlveda was in die spurt te snel voor Castrillo. De Argentijn sloeg zodoende een dubbelslag, want naast de rit pakte hij ook de eindzege.