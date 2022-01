Edoardo Affini: “Ik droom van een etappe in de Giro en de Italiaanse titel tijdrijden”

Edoardo Affini gaf in een interview met de Gazzetta di Mantova aan dat zijn plannen zijn voor het volgend seizoen overwinningen behalen is. Hij doelt daarmee vooral op winst in een etappe van de Giro d’Italia en in het Italiaans kampioenschap tijdrijden. Affini zal in het voorjaar meer rust krijgen doordat Jumbo-Visma zijn team daar heeft versterkt.

“Ik zal dit jaar een lichter programma hebben, aangezien de ploeg versterkt is voor de eendagswedstrijden. Ik zal meer uitgerust aan de start staan van de koersen die ik wel rijd, ik zal dan ook een belangrijke rol krijgen”, aldus de Italiaan. De renner zal in de Ronde van Valencia zijn seizoen beginnen, waarna hij ook de UAE Tour en Tirreno-Adriatico zal rijden. “Ik vind het wel het jammer dat er een andere finish is dan de traditionele individuele tijdrit in San Benedetto del Tronto.”

Het belangrijkste doel van Affini in 2022 is vooral terug kunnen winnen, iets wat in 2021 niet lukte. “Het maakt niet uit of het een tijdrit is of niet. Een etappe in de Giro d’Italia zou het beste zijn, daar droom ik al lang van. Vorig jaar was ik al dichtbij”, doelde hij op zijn tweede plaats in de eerste en dertiende etappe. “Ik heb ook getoond dat ik snel kan zijn in een massasprint, ik heb dus meerde manieren om een koers te winnen. Daarnaast wil ik ook Italiaans kampioen worden in het tijdrijden.” Vorig jaar werd de renner uit Monteva tweede achter Matteo Sobrero.

Programma Edoardo Affini voor 2022:

Ronde van Valencia (5-9 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Vlaanderen (3 april)

Ronde van Italië (6-29 mei)

Zijn programma wordt aangevuld bij nieuwe info