Eddy Merckx vol lof over Evenepoel: “Dit was zéker Merckxiaans”

Remco Evenepoel werd na zijn geslaagde solo op het WK wielrennen bedolven onder de superlatieven. Ook levende legende Eddy Merckx, die zelf drie keer wereldkampioen werd bij de profs, was zeer onder de indruk van zijn zijn landgenoot. “Gebruik maar alle superlatieven. Remco verdient dat. Dit was zéker Merckxiaans”, citeert Het Nieuwsblad.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

De inmiddels 77-jarige Merckx is zeer enthousiast als het gaat over Evenepoel. “Amai, ongelofelijk hoe hij het heeft klaargespeeld. Al op vijftig kilometer van de aankomst zei ik tegen Axel (zijn zoon Axel Merckx, red.): Remco gaat winnen! Het is een hele grote geworden. Hij is op alle gebied verbeterd: fysiek, maar ook mentaal. Vooral het laatste jaar. En zo kom je tot de Remco Evenepoel van vandaag: hij durft te koersen, hij wacht geen sprint af.”

Merckx zag niet alleen een ijzersterke Remco Evenepoel, maar ook een sterke Belgische ploeg. “Het was ook knap hoe onze landgenoten het deden. De Belgen hebben verstandig gereden. Ze zaten mee in alle ontsnappingen. En dan kwam Evenepoel die zijn krachten goed had verdeeld en ingeschat. Het is super: Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastian, de Vuelta en nu op deze manier wereldkampioen worden.”

“Daarmee ben je simpelweg de ‘Man van het jaar’. En een hele mooie wereldkampioen”, vervolgt Merckx. “Of hij volgend jaar naar de Tour moet? Dat moet hij zelf aanvoelen hé wat hij doet, Giro of Tour. Maar hij bezorgde mij en heel het land een fantastische ochtend.”