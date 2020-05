Eddy Merckx: “Er is geen respect voor Giro op nieuwe kalender” zondag 17 mei 2020 om 15:44

Eddy Merckx vindt dat de UCI bij het indelen van de nieuwe kalender meer respect had moeten tonen voor de Giro d’Italia. De wielerlegende vindt dat te veel klassiekers tijdens de Italiaanse ronde gepland zijn. “Een paar van die geweldige klassiekers hadden tijdens de Tour geprogrammeerd moeten worden”, geeft Merckx aan tegen Tuttobiciweb.

“Overlap van wedstrijden was onvermijdelijk”, voegt hij eraan toe. “Acht koersmaanden moeten namelijk in negentig dagen gestopt worden. Maar ik vind dat de Giro niet goed behandeld is, er is geen respect getoond. Niemand zal het belang van de Tour ontkennen, zowel economisch als in de media, maar andere wedstrijden die geschiedenis hebben geschreven verdienen ook respect op de kalender.”

“We moeten iets proberen, voor de teams en de fans, maar ook voor de sponsoren. Anders dreigt het wielrennen in te storten”, vertelt Merckx. “Veel ploegen lopen het risico om te vallen als er niet meer gekoerst wordt, terwijl ook sponsoren dreigen te vertrekken. Wachten en niets doen zou voor iedereen erger zijn. We moeten goed opletten, maar er moet een poging gedaan worden. Daarom is het goed dat de UCI een kalender heeft voorgesteld.”

De 74-jarige Merckx, die zelf vijf keer de Giro won, is geen voorstander van wielrennen achter gesloten deuren en dus zonder publiek. “Fans langs de weg geven de koers karakter. Maar in dit soort gevallen kan je wedstrijden organiseren zonder publiek aan de start, aan de finish en langs de kant. Het probleem is of sponsoren en lokale autoriteiten het daarmee eens zijn”, zegt de Kannibaal.