Eddie Dunbar blikt vooruit: “Ik verwacht in de slotweek echt wel vuurwerk”

Het is in de Giro d’Italia voorlopig nog wachten op spektakel tussen de klassementsrenners. Buiten een speldenprikje hier en daar, houden de favorieten de kaarten vooral tegen de borst. Eddie Dunbar, de klassementstroef van Jayco AlUla, verwacht in de derde week echter wel spektakel. “Dan zullen de mannen van de jongens worden gescheiden”, aldus de Ier.

Dunbar keek op de tweede rustdag van de Giro met Cyclingnews terug, maar vooral vooruit. Vooruit naar de (op papier) loodzware slotweek van de Ronde van Italië. De renners mogen zich nog opmaken voor drie serieuze bergetappes (naar de Monte Bondone, Zoldo Alto en Tre Cime di Lavaredo) en een klimtijdrit op de voorlaatste dag naar de Monte Lussari.

Dunbar verwacht zeker nog spektakel tussen de mannen voor het klassement. “Geen enkele renner wilde al het achterste van zijn tong laten zien. Je weet ook niet wat er allemaal nog staat te gebeuren, vandaar de passiviteit onder de renners. Maar deze week volgen er drie etappes, waarin de mannen van de jongens zullen worden gescheiden. Ik denk dat we daar het echte vuurwerk gaan zien. Er is voorlopig conservatief gekoerst, maar in de slotweek kunnen er nog grote verschillen ontstaan.”

Ontdekkingstocht

Het is voor Dunbar pas de tweede grote ronde uit zijn carrière, en de eerste keer dat hij een goed klassement nastreeft. Vier jaar geleden reed hij al eens de Giro, maar dat was toen als helper en rittenkaper. “Ik werd in die Giro eigenlijk beter in de derde week. Dat is altijd positief. Ik hoop dat het nu weer het geval is. Dat was alleen wel vier jaar geleden. Het is niet echt te vergelijken, maar het belangrijkste is om een slechte dag te vermijden. Het is zaak om dag in dag uit goed te presteren.”

Voor de 26-jarige Ierse klimmer, die voorlopig achtste staat in het klassement, is de 106e Giro d’Italia eigenlijk een soort ontdekkingstocht. “Het is pas mijn tweede grote ronde. Het is niet alleen voor mij een leerproces, maar ook voor de ploeg. Ik leer zelf nog steeds nieuwe dingen, maar de ploeg leert mij nu ook beter kennen.”