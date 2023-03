Cees Bol start over een klein uurtje niet in de E3 Saxo Classic. Hij is ziek, zo laat zijn team Astana Qazaqstan weten.

Astana heeft geen vervanger opgeroepen en dus start de ploeg, die rond Mark Cavendish is gebouwd, met een mannetje minder.

Bol wist twee dagen geleden ook al de finish van de Classic Brugge-De Panne niet te bereiken. In Milaan-San Remo eindigde hij nog als 57ste.