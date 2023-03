E3 Saxo Classic: Bahrain met Mohoric en Wright, herstelde Vanmarcke bij Israel-Premier Tech

De ene na de andere selectie voor de E3 Saxo Classic komt binnen. Zo ook die van Cofidis, Bahrain Victorious en Israel-Premier Tech. Bij die laatste ploeg keert Sep Vanmarcke, die de Classic Brugge-De Panne aan zich voorbij moest laten gaan vanwege ziekte, terug in koers. Bahrain Victorious rekent op Matej Mohoric en Fred Wright.

Enrico Poitschke, de ploegleider bij Bahrain Victorious, heeft veel vertrouwen in Mohoric. “Dit is de eerste echte voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen en we zagen dat Matej de laatste weken in uitstekende conditie verkeert. Hij zal klaar zijn om voor de overwinning te vechten en we zullen proberen een goed resultaat te behalen.Fred Wright zit ook in de selectie. Hij heeft laten zien waartoe hij in staat is in deze koersen”, doelt Poitschke op onder meer een zevende plaats in de Ronde van Vlaanderen van 2022.

Vanmarcke zei in extremis af voor de Classic Brugge-De Panne van afgelopen woensdag, maar is nu dus weer van de partij. De 35-jarige kasseienspecialist eindigde dit jaar als tiende in de Omloop Het Nieuwsblad en werd zesde in Nokere Koerse, na een aanvallende wedstrijd. In de E3 Saxo Classic kan hij rekenen op de steun van Tom Van Asbroeck, Hugo Houle, Guy Sagiv, Derek Gee, Krists Neilands en Jens Reynders.

Cofidis, tot slot, start in de E3 Saxo Classic met het volgende zevental: Axel Zingle, Simone Consonni, Wesley Kreder, Christophe Noppe, Pierre-Luc Périchon, Alexis Renard en Jelle Wallays. Zingle won onlangs de Classic Loire Atlantique.