E3 Saxo Classic: Astana met Cavendish en Bol, Politt voert BORA aan

Mark Cavendish en Cees Bol zijn de meeste opvallende namen bij Astana Qazaqstan voor de E3 Saxo Classic. Bij BORA-hansgrohe zal het vooral van de Duitser Nils Politt moeten komen. Verder heeft de ploeg ook Jordi Meeus en Maximilian Schachmann opgesteld voor de Vlaamse klassieker.

Cavendish startte één keer eerder in de E3 in 2007, toen hij de wedstrijd niet uitreed. Voor de Nederlander Bol is het zelfs zijn debuut in de wedstrijd. Beide renners wachten nog op hun eerste overwinning van het jaar. Een echte kopman is niet aan te wijzen bij de Kazachse formatie. Bij de selectie zitten geen renners die noemenswaardige uitslagen hebben gereden in de Vlaamse voorjaarsklassiekers.

Bij BORA-hansgrohe lijkt Politt de aangewezen kopman. De Duitser, die in 2019 vijfde werd in de Ronde van Vlaanderen, wordt onder andere bijgestaan door zijn landgenoot Schachmann, die zijn debuut zal maken in de E3 Saxo Classic. Ook heeft de ploeg de snelle Belg Meeus nog achter de hand.

Arkéa-Samsic met Le Berre

Arkéa-Samsic start onder andere met Mathis Le Berre. De nog maar 21-jarige Fransman viel eerder dit jaar positief op doordat hij in de Omloop het Nieuwsblad vanuit de kopgroep de laatste was die winnaar Dylan van Baarle kon volgen. Verder neemt de Franse formatie de snelle Italiaan Luca Mozzato mee naar Vlaanderen.