Dylan van Baarle: “Presteren op de fiets is het mooiste wat ik mijn moeder kan teruggeven”

Met een tweede plaats achter Julian Alaphilippe op het WK in Leuven onderstreepte Dylan van Baarle dat hij in het eendagswerk bij de wereldtop behoort. Een zilveren medaille die bij de renner het besef aanwakkerde dat hij zich op zijn terrein met de besten van de wereld kan meten. RIDE Magazine reisde naar zijn woonplaats Monaco om hem aan de Côte d’Azur een etmaal lang te volgen richting het nieuwe seizoen.

Het steile, verkeersluwe weggetje Lai Barrai naar de Monte Carlo Golf Club is niet alleen ideaal voor bloktrainingen, het biedt ook nog eens één van de meest schitterende uitzichten op het vorstendom Monaco. Wanneer Dylan van Baarle bij een haarspeldbocht stopt om over het dwergstaatje uit te kijken, lijkt hij overvallen door onze vraag.

Voelt dit nu als je thuis? Even valt hij stil. “Ja, als ik terugkeer van de koersen, dan heb ik het gevoel dat ik hier naar huis ga. Al blijft mijn echte thuis Nederland. Verhuizen naar Monaco is echter de beste stap die ik als wielrenner had kunnen zetten. Trouwens, als je me op de middelbare school had gezegd dat ik voor mijn dertigste al ruim drie jaar in Monaco zou wonen, dan had ik je voor gek verklaard. Het is ook een schitterend avontuur.”

Van Baarle heeft zeker niet voor de glitter & glamour van de Côte d’Azur gekozen. Zijn leven in het rijke staatje is vooral Spartaans. Zijn dagen bestaan veelal uit trainen, zelf koken en vervolgens ‘s avonds nog een paar uurtjes in zijn eentje op de bank televisiekijken. Natuurlijk zijn er de fiscale voordelen, maar tijdens de dag dat wij hem volgen laat Van Baarle ons zien waarom de omgeving van Monaco ideaal is om te trainen. Een fietstocht zonder honderden hoogtemeters is ondenkbaar. Alleen wanneer je de kustweg richting Italië of Nice neemt, vind je nog vlakkere wegen. In de binnenlanden achter Monaco is het echter een wirwar van smalle, steile wegen door onherbergzame gebieden. We rijden richting het schilderachtige Peille om vervolgens koers te zetten naar de roemruchte haarspeldbochten van de Col de Braus, waar op de duizendtwee meter hoge top een monument voor de lokale Tour-held René Vietto staat. Via het eveneens karakteristieke dorpje Sospel keren we terug richting de kust. Het aantal automobilisten dat we in het schitterende natuurgebied van de Alpes-Maritimes zijn tegengekomen is op twee handen te tellen.

