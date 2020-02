Dylan van Baarle niet van start in openingsetappe Volta ao Algarve woensdag 19 februari 2020 om 14:23

Dylan van Baarle is vanmiddag niet begonnen aan de eerste etappe in de Volta ao Algarve. Maagproblemen zorgden ervoor dat de Nederlander om 13.00 uur niet verscheen aan de start in het Portugese Portimao.

Het is nog niet bekend of de maagproblemen van Van Baarle een gevaar vormen voor de klassiekers, die over tien dagen van start gaan met de Omloop het Nieuwsblad.

Van Baarle was in de eerste koersmaand van 2020 uitstekend op dreef. Zo eindigde de 27-jarige coureur op de vijfde plaats in de Tour Down Under en de vijfde plaats in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

We’re up and running at #VAlgarve2020. Unfortunately @DylanvanBaarle hasn’t started this afternoon due to a stomach upset. He will head home to rest up. Get well soon DVB. pic.twitter.com/Lk63DHow0J — Team INEOS (@TeamINEOS) February 19, 2020