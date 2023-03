Dylan van Baarle komt met de schrik vrij na val in E3 Saxo Classic

Jumbo-Visma kan opgelucht ademhalen: de Nederlandse formatie kan in de komende kasseiklassiekers gewoon rekenen op Dylan van Baarle. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad kwam afgelopen vrijdag ten val in de E3 Saxo Classic, maar het bleek een crash zonder gevolgen.

Van Baarle kwam met zo’n 57 kilometer te gaan in de E3 Saxo Classic ten val op de kasseien van de Stationsberg en kon niet meer verder. “Het was superpijnlijk en eerlijk gezegd was ik wel even bang dat ik eenzelfde kwetsuur had waar ik drie keer eerder last van heb gehad”, laat hij weten in gesprek met De Telegraaf.

De 30-jarige allrounder doelt op een kwetsuur aan zijn heup, waar hij al drie keer eerder een scheurtje in opliep. “Dit is de periode waar ik enorm naar uitkijk, dus dan is het altijd even schrikken als je valt. Ik hoef mijn programma gelukkig niet aan te passen en ik verwacht in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix fysiek in orde te zijn.”

Vertrouwen

Voor Van Baarle verliep de E3 Saxo Classic niet zoals gehoopt, want ook voor zijn val reed hij voornamelijk achter de feiten aan. “Ik heb er geen verklaring voor, maar het komt erop neer dat ik constant achter de feiten aanreed. Telkens zat ik op de verkeerde plek. Ik maak me er overigens niet druk om hoor. Vorig jaar had ik in Dwars door Vlaanderen hetzelfde, en daarna pakte ik toch die mooie zege in Parijs-Roubaix.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2023 – Gouden kans, bij afwezigheid van Grote Drie

Van Baarle prijkt op de (voorlopige) deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen, de midweekse klassieker die woensdag zal worden verreden. Daarna volgen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de twee belangrijkste voorjaarsafspraken voor de Nederlander. Van Baarle werd vorig jaar tweede in Vlaanderens Mooiste, in de Hel van het Hoorden kwam hij na een knappe solo als winnaar over de streep.