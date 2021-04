Dylan van Baarle is klaar voor Vlaanderen: “Ik weet dat ik de benen heb”

Zondag is Dylan van Baarle kanshebber op de zege in de Ronde van Vlaanderen. Dat besef kwam bij de renner na afgelopen Gent-Wevelgem: “Toen dacht ik dat het tijd werd om in mezelf te geloven. Ik weet namelijk dat ik de benen heb.”

Woensdag uitte het geloof zich in een zege in Dwars door Vlaanderen. “Er gaat echt een knop om als je begint met geloven in jezelf en je je beseft hoe sterk je bent. Misschien valt het deze weken wel allemaal op zijn plaats. In het verleden had ik namelijk nog wel eens pech of een verkeerde timing.”

“Nu verloopt alles naar wens”, gaat hij verder. “Ik voel me na mijn zege niet anders, maar misschien heb ik wel meer vertrouwen gekregen. Mijn vorm is hopelijk morgen hetzelfde als in Dwars door Vlaanderen”

Andere mentaliteit

Met Ethan Hayter en Tom Pidcock nieuw in de klassiekerkern van INEOS Grenadiers is er volgens Van Baarle ook wat met de ploeg gebeurd. “Ze hebben een verschil gemaakt omdat ze altijd willen koersen zoals ze dat bij de beloften ook deden. Daardoor hebben we nu een andere mentaliteit. Natuurlijk hebben we ook de benen om agressiever te koersen.”

“Om resultaten te krijgen, zul je hard moeten koersen. Op woensdag bereidde Ethan de zege voor mij voor, dat was heel cool. Nu moeten we dat opnieuw proberen”, eindigt de Nederlander.