Dylan van Baarle: “Ik moest een beetje gokken op het einde”

Dylan van Baarle reed in de tiende etappe van de Tour de France naar de vijfde plaats. In de rit naar Megève maakte hij deel uit van de ontsnapping, die ging strijden om de zege.

“Ik voelde me best wel goed de hele dag”, vertelde Van Baarle na afloop in gesprek met de NOS. “Ik wist dat ik een beetje moest gokken op het einde en dat probeerde ik ook. Ik kwam terug bij die drie en probeerde het gelijk, maar ik kreeg niet echt een gat. De benen liepen vol. Die andere groep kwam terug en toen was het gedaan.”

De Nederlander was bewust mee in de vlucht gesprongen om te proberen de rit te winnen. “Het was echt om voor de rit te gaan. Ganna en ik moesten in de ontsnapping zitten en dat zaten we allebei. Het waren minder steile beklimmingen en daar kunnen we onze power kwijt. Het is gelukt, maar helaas hebben we niet kunnen winnen.”

Op 35 kilometer van de streep werd de koers stilgelegd vanwege een protest. “Het was wel een beetje gek. Wel was het lekker dat we rustig een bidonnetje konden pakken en wat konden eten. Misschien moeten we dat vaker doen!”, zei hij met een lach. “Ik weet niet precies wat er aan de hand was. We stopten en gingen daarna weer door.”

Tot slot ging Van Baarle nog kort in over de coronabesmettingen in het peloton, en dan met name bij UAE Emirates, de ploeg van gele trui Tadej Pogačar. “We hebben het er niet echt over gehad, ik hoorde het pas op weg naar de start. Als het zo doorzet, ziet het er niet goed uit. Ik ken de ins en outs niet bij die ploeg. Ik hoop dat ze gezond blijven en we een eerlijke strijd krijgen.”