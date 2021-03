Dylan van Baarle hoopt Olympische tijdrit in Tokio te betwisten

Dylan van Baarle eindigde gisteren knap als achtste in de individuele tijdrit van Parijs-Nice, achter wereldtoppers als Rémi Cavagna, Primož Roglič en Rohan Dennis. De renner van INEOS Grenadiers hoopt later dit jaar ook de Olympische tijdrit te betwisten, zo laat hij weten aan De Telegraaf.

Van Baarle hoopt de komende weken en maanden bondscoach Koos Moerenhout te overtuigen, die uiteindelijk de selectie zal samenstellen voor de Olympische Spelen van Tokio. Van Baarle is niet de enige renner die interesse heeft in een Olympisch startbewijs. “Het zou mooi zijn, meedoen aan de Olympische Spelen”, schuift Van Baarle zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Van Baarle is ambitieus, zeker nu ongewis is hoe de toekomst van Tom Dumoulin, die vijf jaar geleden nog een zilveren tijdritmedaille wist te veroveren op de Spelen in Rio de Janeiro, eruitziet. Van Baarle: “Ik snap best dat het geen uitgemaakte zaak is, aangezien Nederland momenteel ontzettend veel goede klimmers heeft. Het gaat er bovendien om wat Koos beslist.”

Keuzes

Wie geselecteerd wordt voor de Olympische tijdrit, maakt automatisch ook deel uit van de (vijfkoppige) selectie voor de wegrit. “Neemt Koos een extra gast mee die goed omhoog rijdt en dus uit de voeten kan op het zware wegparcours in Tokio en een degelijke tijdrit in de benen heeft? Of wordt het de keuze voor een betere tijdrijder die ook redelijk kan klimmen?”

“Ik praat weleens met Koos, al hebben we het dan niet expliciet over de tijdritplek. Zolang er niks vaststaat, ben ik van plan om er vol voor te gaan.” Aan de werklust van Van Baarle zal het niet liggen. “Tijdrijden is in de jeugdcategorieën altijd mijn specialiteit geweest. Ik heb er deze winter wat meer op getraind, omdat ik eindelijk weer wil laten zien dat ik deze discipline ook als prof beheers.”