Dylan van Baarle flink gehavend na zware val in Bos van Wallers

Dylan van Baarle zou normaliter in de Amstel Gold Race zijn voorjaar afsluiten, maar daar heeft zijn zware valpartij in Parijs-Roubaix anders over beslist. De Nederlander, vorig jaar nog winnaar van de Helleklassieker, heeft een breukje in de hand en een breukje in de schouder opgelopen bij zijn crash in het Bos van Wallers. Ook zijn aangezicht is gehavend, laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten.

Bij het binnenrijden van het Trouée d’Arenberg zat de man met het nummer een op zijn kaderplaatje in een peloton met veel schaduwfavorieten op een twintigtal seconden achter de elitegroep met onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Baarle was een van de slachtoffers van de zware valpartij op de kasseienstrook en niet veel later stapte hij uit de wedstrijd. Hij werd met een wond aan zijn voorhoofd afgevoerd naar het ziekenhuis van Valenciennes, waar de kwetsuren werden vastgesteld.

Helemaal aan het begin van de Vlaamse klassieke voorjaar was Van Baarle de man in bonus, met zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad. Daarna moest hij met fysieke problemen uit Tirreno-Adriatico stappen, kwam hij lelijk ten val in de E3 Saxo Classic en werd hij tot overmaat van ramp ook nog ziek in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Die koers moest hij dan ook aan zich voorbij laten gaan. In Parijs-Roubaix maakte hij zijn rentree voor Jumbo-Visma.

Het is nog niet duidelijk wanneer Van Baarle weer kan koersen. Wel staat de Nederlander op papier voor de Tour de France.