Dylan van Baarle en Chris Froome eerder dan gepland terug uit Zuid-Afrika vrijdag 20 maart 2020 om 20:43

Dylan van Baarle is sinds woensdag terug in zijn woonplaats Monaco. Samen met Chris Froome verbleef hij in Zuid-Afrika voor een trainingsstage, maar vanwege de verspreiding van het coronavirus keerden zij eerder dan gepland terug naar huis.

Dat besluit werd van de ene op de andere dag genomen, vertelt Van Baarle aan het AD. Liever waren ze gebleven. “Het was allemaal veilig. Er waren in Zuid-Afrika wel besmettingen, maar niet zo veel als in Europa. Het reizen naar huis was misschien wel een groter risico. Een goede beslissing is er bijna niet in deze tijd. Want als we waren gebleven, de situatie daar explodeert en ze alles afsluiten, dan ben je de sigaar.”

Froome, die twee jaar geleden Van Baarle bij (toen nog) Team Sky zag komen, hoopt dit seizoen een gooi te kunnen doen naar zijn vijfde eindzege in de Tour de France. Van Baarle: “Hoe goed hij daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen want we zitten niet in koers. Chris is nog niet op het level waar hij moet zijn, maar ook dit kamp heeft hem weer beter gemaakt. Het duurt nog even tot de Tour, maar het ziet er goed uit.”

‘Er zijn belangrijkere zaken op het moment’

Vooralsnog staat het licht voor de Tour op groen, maar in tijden van het coronavirus is niets zeker. “Ik zie het allemaal wel”, zegt de Nederlandse renner erover. “Dinsdag wist ik nog niet eens dat ik uit Zuid-Afrika zou vertrekken. Hoe ik de komende periode moet benaderen, ook daar heb ik nog niet echt met mijn trainer over gesproken. Dat wedstrijden in de komende maanden niet doorgaan is jammer, maar ik kan er niet wakker van liggen. Er zijn belangrijkere dingen op het moment.”