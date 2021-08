Dylan van Baarle baalt van leegloper: “Ik voelde me wel goed”

Dylan van Baarle is zaterdag uitstekend aan zijn Ronde van Spanje begonnen. De Nederlander van INEOS Grenadiers zette een toptijd neer, maar baalde na afloop flink door een leegloper. “Ik voelde na de start meteen dat ik een leegloper had. Dat was een beetje klote”, vertelde hij voor de camera van de NOS.

Toch kan Van Baarle tevreden terugkijken op zijn begin. “Ik had namelijk goede benen en ik voelde me goed. Ik heb alles gegeven”, gaat hij verder. “Ik ben goed uit de Tour de France gekomen en de Spelen waren ook goed, dus heb ik destijds de ploeg gevraagd of ik de Vuelta mocht rijden omdat ik denk van waarde te kunnen zijn voor de ploeg. Daarom ben ik hier.”

Met Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates hoopt de ploeg van Van Baarle een gooi te doen naar de eindzege. “We gaan het proberen”, eindigt de Nederlander. “Ik ben blij dat ik er weer bij ben en dat ik mag helpen.”