Dylan Teuns: “WK is mijn hoofddoel dit najaar” maandag 20 juli 2020 om 13:31

Dylan Teuns hervat over een kleine twee weken zijn seizoen met deelname aan Strade Bianche. Vervolgens springen de Tour de France, waar hij een dienende rol heeft, en het WK eruit op zijn programma. Vooral in de strijd om de regenboogtrui wil de Bahrain-renner zich laten gelden.

Onlangs liet Teuns al weten dat hij in de komende editie van de Tour de France kopman Mikel Landa moet helpen aan een goed klassement. Bij Sporza noemt hij nu ook Wout Poels daarbij. “De ploeg is heel ambitieus met Landa en Poels, dus ik zal meer in dienst moeten rijden. Samen met Damiano Caruso en Pello Bilbao kunnen we het werk verdelen op de cols.”

Voor de Belgische renner is het evenwel zaak om niet volledig leeg uit de Tour te komen met het oog op de klassiekers én het WK in het Zwitserse Aigle en Martigny. “Het WK had ik vorige winter al aangestipt en dat is niet veranderd nu. Het zou goed zijn om op de supercompensatie van de Tour een mooi WK te kunnen rijden. Dat is toch wel mijn hoofddoel dit najaar.”