Dylan Teuns wint slottijdrit Ruta del Sol, eindzege is voor Jakob Fuglsang zondag 23 februari 2020 om 15:42

Jakob Fuglsang heeft voor de tweede opeenvolgende keer de Ruta del Sol gewonnen. De Deen kwam nog dichtbij de zege in de slottijdrit in en rond Mijas, maar kwam uiteindelijk minder dan één seconde tekort om de tijd van Dylan Teuns van de tabellen te vegen. De Belg van Bahrain McLaren wint zo op de valreep toch nog een etappe in de Spaanse rittenkoers.

Jakob Fuglsang won de voorbije dagen al twee etappes in de Ruta del Sol, maar de renner van Astana kon vandaag de kers op de Andalusische taart zetten door voor een tweede achtereenvolgende keer de eindzege mee naar huis te nemen. De Deen kreeg de winst echter niet op een presenteerblaadje aangereikt, aangezien er vandaag een afsluitende tijdrit op het programma stond in en rond Mijas.

Fuglsang met de beste papieren

De renners kregen een tijdrit van dertien kilometer voorgeschoteld over geaccidenteerd terrein. Voor Fuglsang was het zaak om een voorsprong van veertien seconden te verdedigen op Mikel Landa, een op papier mindere tijdrijder. Verder mocht ook Jack Haig nog dromen van eindwinst, al had de Australiër de lastige taak om maar liefst 35 seconden goed te maken op Fuglsang, die om 15.20 uur begon aan zijn tijdrit.

Maar eerst kregen we de binnenkomst van enkele mindere goden, zoals Carmelo Urbano, de nummer laatst in het klassement. De Spanjaard rolde om 13.02 uur als eerste van het startpodium, maar zou geen rol van betekenis spelen in de strijd om de dagzege. Het was Alexander Edmondson die de eerste richttijd wist neer te zetten. De renner van Mitchelton-Scott deed bijna achttien minuten over zijn tijdrit, waardoor hij enige tijd in hotseat mocht plaatsnemen.

Edmondson met een knaltijd, concurrenten bijten hun tanden stuk

De tijd van Edmondson bleek te hoog gegrepen voor mannen als Alexis Gougeard, Edoardo Affini en Silvan Dillier, waardoor de voormalig kampioen van Australië mocht dromen van een tijdritzege in de Ruta del Sol. Het was wachten op de binnenkomst van sterke klassementsrenners als Brandon McNulty, Pello Bilbao en Jakob Fuglsang, renners die toevallig ook een goede tijdrit in de benen hebben.

McNulty was de eerste renner die de finish naderde in Mijas. De Amerikaan van UAE Emirates wist zijn naam als tijdritspecialist waar te maken, maar kwam zeven seconden tekort om de tijd van Edmondson van de tabellen te vegen. De coureur van Mitchelton-Scott was echter nog niet zegezeker, aangezien Dylan Teuns onderweg de snelste tussentijd wist te realiseren en zijn hoge tempo wist vast te houden tot op de streep.

Teuns met de snelste tijd, Fuglsang pakt de eindzege

Teuns bleek in de straten van Mijas twee seconden sneller dan Edmondson, waardoor de Belg van Bahrain McLaren plots de grote favoriet was voor de dagzege. Intussen waren ook Haig, Landa en leider Fuglsang gepasseerd aan het eerste tussenpunt. De Deen was slechts zes seconden trager dan Teuns en leek op weg naar de eindzege, aangezien Haig en Landa behoorlijk wat tijd moesten toegeven op de Deense klassementsleider.

Haig wist met een redelijk scherpe eindtijd nog voorbij Mikel Landa te gaan in de rangschikking, waardoor de Australiër en Spanjaard als tweede en derde eindigen in de Ruta del Sol. De eindzege ging naar Fuglsang, die een uitstekende tijdrit wist af te haspelen en slechts enkele honderdsten tekort kwam om Dylan Teuns van zijn eerste dagzege te houden.