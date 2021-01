Dylan Teuns mikt opnieuw op zowel Vlaanderen als de Ardense klassiekers

De combinatie Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik is afgelopen seizoen bij Dylan Teuns in de smaak gevallen. Daarom kiest de Bahrain Victorious-renner ook in 2021 voor zo’n programma.

Teuns leverde afgelopen najaar een degelijke klassieke campagne af. Na een 27e positie in Luik-Bastenaken-Luik eindigde hij vervolgens in de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen steevast op de rand van de top tien. “Daar ontdekte ik dat ik voortaan ook de combo Ronde van Vlaanderen en de Ardennen maar beter doe. Zoals Philippe Gilbert dat in het verleden ook al enkele keren succesvol deed. En Frank Vandenbroucke ook. Het was altijd al haalbaar, alleen moet je dan een goed uitgebalanceerd wedstrijdprogramma rijden.”

In een online persmoment, dat door Het Nieuwsblad werd bijgewoond, vertelde de Belgische renner verder dat hij graag eens een klassieker zou winnen. “Ik was al eens derde in de Ronde van Lombardije bijvoorbeeld. Vandaag dat ik ook het openingsweekend graag meepik. Ik start het seizoen in de Ruta del Sol en via de Tour de La Provence trek ik naar Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna rijd ik Parijs-Nice. Ik ben ook van plan om zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl te rijden in de opstap naar Luik. En daarna houd ik een break.”

Vervolgens is het de bedoeling dat hij terugkeert in de Tour de France met hetzelfde idee als in 2019, toen hij beslag legde op de etappe naar La Planche des Belles Filles. Dan volgen al snel de Olympische Spelen in Tokio. “Ik denk dat ik op dat lastige parcours mijn werk kan doen in functie van Remco of Wout. Ik word in maart 29 jaar, dus dat betekent eigenlijk dat Tokio mijn allerlaatste kans wordt op een selectie. Voor Parijs 2024 kom ik met mijn profiel hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking. En in 2028 ben ik al 36 jaar.”

Tot slot staat ook het WK op de weg in Leuven op zijn wensenlijstje, op amper dertig kilometer bij zijn woonplaats Zelk vandaan. “Ik zou er doodgraag bij zijn. Vandaar dat ik graag mijn kandidatuur bij bondscoach Sven Vanthourenhout met resultaten wil staven. In de Brabantse Pijl koersten we voor het eerst over die Hengstenberg die in het parcours van het WK is opgenomen. Die beviel me, ook al reed ik daar net voor dat punt lek en waren de drie vogels gaan vliegen. Ik kwam net te laat en heb me dan ingezet om Sonny Colbrelli aan de vierde plaats te helpen.”

Colbrelli en Mohorič

Samen met Teuns vormen Colbrelli en Matej Mohorič de klassieke kern bij Bahrain Victorious. In de afgelopen Tour de France offerde Colbrelli zijn kansen op voor kopman Mikel Landa, maar als wisselgeld mag hij zijn gang gaan in de klassiekers. “Net als Milaan-San Remo is de Ronde van Vlaanderen een droom. Maar er zijn ook wedstrijden als de Brabantse Pijl, waar ik vorig seizoen vierde werd, en natuurlijk het WK in Leuven die me op het lijf geschreven zijn. Daarnaast stel ik mij ter beschikking voor de ploeg, net zoals ik in 2020 in de Tour deed.”

Voor Mohorič waren Milaan-San Remo, waar hij tiende werd, en Luik-Bastenaken-Luik (vierde) de hoogtepunten van afgelopen seizoen. Tot zijn teleurstelling kwam hij zijn seizoen vroegtijdig tot een einde, nadat hij zijn schouderblad brak in de Vuelta a España. “Ik kijk ernaar uit om weer te koersen. Ik begin in Valencia en Strade Bianche en Milaan-San Remo zijn vervolgens mijn eerste doelen. Dan rijd ik Catalonië en het Baskenland, voordat ik toewerk naar de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna volgen wellicht de Giro d’Italia en de Tour de France.”