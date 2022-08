Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) niet naar Vuelta met oog op WK

Dylan Teuns zal niet deelnemen aan de Vuelta a España. De Belg die begin augustus per direct overstapte van Bahrain Victorious naar Israel Premier Tech rijdt de Tour of Britain, met oog op het WK in september. Dat meldt ploegleider Rik Verbrugghe in La Capitale.

Bij de aankondiging van de transfer van Teuns werd er meteen gesproken over een deelname aan de Vuelta. Verbrugghe, ploegleider bij Israel-Premier Tech, komt daar nu op terug. De winnaar van de Waalse Pijl zou zijn debuut gaan maken in de Tour of Britain, dat 4 september van start gaat.

Geen koers in augustus met andere woorden. Het herbekijken van het programma van Teuns heeft te maken met het WK in Australië, eind september. “We gaan ervan uit dat hij voor de wegrit wordt geselecteerd”, vertelde Verbrugghe in La Capitale. Na dat WK wordt de focus van Teuns verder gelegd op eendagskoersen. Het seizoen afsluiten zou hij in oktober doen, in de Ronde van Lombardije.

Ook geen Ben Hermans in Vuelta

Naast Teuns was ook Ben Hermans een van de kandidaten voor een deelname aan de Ronde van Spanje. De 36-jarige Belg kent een seizoen gevuld met pech en wil eerst focussen op herstellen. “Hij is aan de beterhand, maar we gaan geen risico’s nemen door hem meteen een grote ronde te laten rijden”, aldus Verbrugghe.