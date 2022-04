Dylan Teuns in extremis langs Rohan Dennis: “Werd verrast door zijn aanval”

Dylan Teuns had de aanval van Rohan Dennis in de finale van de eerste etappe van de Ronde van Romandië niet zien aankomen. De winnaar van de Waalse Pijl kon de demarrage niet volgen, maar wist in extremis nog het gat te dichten met Dennis en zo de ritzege te grijpen op de oplopende aankomst. “Op 450 meter van de finish was ik al volle bak aan het sprinten”, vertelde Teuns in het flashinterview.

“Toen ik naar het profiel keek, wist ik dat dit een finish zou zijn die op mijn lijf geschreven is”, aldus Teuns. “Mijn ploeggenoten zeiden dat ook, want twee of drie jaar geleden lag deze aankomst ook al in de ronde. En toen we hier aan de finish passeerden, geloofde ik meteen in mijn kansen. Maar je moet dan nog altijd wachten tot de laatste keer.”

Het peloton reed namelijk enkele lokale rondes en dus kon Teuns zijn strijdplan alvast bedenken. Dat plan werd echter in de war gegooid in de laatste twee kilometer. “Die aanval van Rohan Dennis heeft mij wel verrast. Hij ging van heel ver aan. Ik wilde zijn demarrage counteren, maar hij sloeg een gat van een paar meter. Ik moest daardoor vroeg gaan sprinten en ging op 450 meter voor de finish al vol gas”, vertelt hij.

‘Na de Waalse Pijl is mijn vertrouwen groot’

“Nochtans was ik vol vertrouwen, maar ik wist ook dat timing heel belangrijk zou zijn. Ik wilde aanvankelijk bij de laatste twee bochten voorin zitten, maar toen was ik al vol aan het achtervolgen. Ik moest het gat nog dichten in laatste 100 meter. Dat was heel zwaar”, volgens de winnaar van de Waalse Pijl. “Dit is een geweldig gevoel. Na mijn zege in de Waalse Pijl is mijn vertrouwen groot en het is mooi om nu mijn tweede zege van het seizoen te pakken.”

Over een eventueel algemeen klassement voor hemzelf wil Teuns nog niet praten. “We moeten het zien en bekijken het dag per dag”, geeft hij aan. Door zijn ritzege en de bijbehorende bonificatieseconden is Teuns nu opgeklommen naar de vierde plaats in het klassement, op 18 seconden van de nieuwe leider Rohan Dennis.