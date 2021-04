Dylan Teuns imponeerde op Taaienberg, maar “parkeerde op Oude Kwaremont”

35ste. Dat is niet het resultaat dat je verwacht als je Dylan Teuns op de Taaienberg de sprong naar een select kopgroepje met Van Aert, Van der Poel, Asgreen, Alaphilippe en zijn ploegmaat Haller zag maken. Het bleek uiteindelijk de inspanning te veel. “Op de laatste passage van de Oude Kwaremont zakte ik er helemaal door.”

Teuns zuchtte, toen hij even voorbije de aankomst de mixed zone inreed. “Ik heb veel moeten geven op de Taaienberg, om naar die kopgroep te springen. Ideale situatie was dat, want ik had daar ook nog mijn ploegmaat Marco Haller aan mijn zijde. Met twee in een kopgroep van zes was super.”

Maar uiteindelijk finishen Teuns 35ste en Haller 40ste. “We hebben de koers uit handen gegeven”, vond Teuns. “Marco demarreerde, maar werd gecounterd. En ikzelf moest me op dat moment even herzetten van die inspanning op de Taaienberg. Van der Poel, Van Aert en Asgreen waren weg en het was voorbij.”

Tussenstukken

“Vervolgens had ik het vooral lastig op de tussenstukken. Op de hellinkjes zelf kon ik de besten volgen, maar op die tussenstukken moest ik veel te veel energie verspillen. Vooral in de aanloop naar de laatste Kwaremont moest ik verschrikkelijk diep gaan. Het gevolg was dat ik op de Oude Kwaremont zelf compleet parkeerde. Ik ben nog blijven aandringen, maar de koers was gereden.”

Ook Julian Alaphilippe verzeilde achterop. “Hij is zich nog bij mij komen excuseren op een paar kilometer van de finish. Ook hij zat helemaal à bloc. Het was echt wel een slopende koers. Anderzijds is mijn prestatie wel een opsteker richting de Waalse klassiekers. Daarin hoop ik de topvorm te bereiken.”