Dylan Teuns, drie jaar na zijn zege op Planche des Belles Filles: “Nieuwe zege wordt moeilijk”

Interview

Drie jaar na zijn ritzege op La Planche des Belles Filles is Dylan Teuns er vandaag opnieuw een van de kanshebbers. “Iedereen verwacht er veel van”, vertelt de Limburger. “En ik heb de etappe ook aangestipt, maar het wordt allesbehalve een evidentie om mijn stunt van 2019 te herhalen.”

“Hoe het met mij gaat? Beter intussen”, verwijst Teuns naar de inval in het Bahrain-ploeghotel in Kopenhagen. “Ik doe mijn best om dat allemaal van mij af te zetten. Natuurlijk was mijn voorbereiding verstoord. Wat wil je als ze je om half zes ’s ochtends uit je bed komen halen. Maar ik heb de knop kunnen omdraaien.” Dat de storm gaan liggen is, zegt hij. “Misschien wel tot de start van de Tour 2023”, besluit hij het onderwerp met een portie cynisme.

La Planche des Belles Filles

Vandaag keert Teuns terug naar de plek waar hij warme herinneringen aan overhoudt. In 2019 behaalde hij op de Planche des Belles Filles zijn eerste van twee ritzeges in de Tour de France. “Een bijzonder emotionele dag”, herinnert hij zich. “Een deel van de familie was er, vrienden ook. En mijn toenmalige vriendin Lies, intussen mijn vrouw.”

In de herfst van hetzelfde jaar keerde Teuns al een keertje terug naar de Vogezen om er zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Vandaag doet hij er een gooi naar een nieuwe zege. Al tekent hij zelf het nodige voorbehoud aan. “Er zal zeker naar mij gekeken worden. Makkelijk wordt het niet. Maar ik ben zeker niet zinnens anoniem mee te rijden.”

Pogačar favoriet

Conditioneel is Teuns in orde, bewees hij gisteren in Longwy. Hij eindigde zesde, in het spoor van Tom Pidcock en Nairo Quintana, maar voor onder meer Jonas Vingegaard en Primož Roglič. “Er zat misschien zelfs meer in, maar op driehonderd meter van de streep moest ik even in de remmen. Al geef ik graag toe dat aan Pogačar niets te doen was. Hij is ook de grote favoriet voor vandaag.”

Bahrain Victorious zag intussen Jack Haig uitvallen. “Zo blijft inderdaad alleen Darmiano Caruso over als klassementsman, maar die ambitie wordt niet opgegeven. Matej Mohoric en ikzelf krijgen af en toe de vrijheid om voor ritwinst te gaan, zoals in Longwy en op de Planche des Belles Filles, maar ook klassement voor Caruso blijft een groot doel.”