Dylan Teuns combineert ook in 2023 Vlaamse- en Ardense klassiekers

Dylan Teuns zal ook in 2023 de Vlaamse en Ardense voorjaarskoersen combineren. Dat laat Rik Verbrugghe, de sportief coördinator bij Israel-Premier Tech, weten aan Het Nieuwsblad.

De 30-jarige Teuns zal volgend jaar weer aan de start verschijnen van de Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwblad. “Hij slaat wel Dwars door Vlaanderen en de E3 Harelbeke over, maar rijdt wél de Ronde van Vlaanderen en aansluitend, vanaf de Brabantse Pijl, alle Ardense topkoersen”, schetst Verbrugghe. “Dylan zal dit keer wel niet Parijs-Roubaix rijden.”

Teuns was dit jaar op beide terreinen succesvol. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij na een sterke wedstrijd als zesde over de streep, waarna hij op succesvolle wijze de switch wist te maken naar het Ardense werk. Teuns won namelijk met verve de Waalse Pijl en werd vervolgens ook nog zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

“Vorig jaar is duidelijk geworden dat Dylan daar zeer hoog mag mikken. Met Sep Vanmarcke en ook nog aanwinst Jens Reynders, naast een jonge renner als de Canadees Darek Gee, zijn we beter gewapend voor de Vlaamse voorjaarsklassiekers”, aldus Verbrugghe.