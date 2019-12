Dylan Teuns blikt vooruit op 2020: “Ik wil van alles een beetje proeven” zondag 22 december 2019 om 11:34

Dylan Teuns kan terugkijken op een prima seizoen, met als hoogtepunt zijn ritzege in de Tour de France. De renner van Bahrain McLaren blikt samen met WielerFlits alvast vooruit op het nieuwe wielerjaar. “Ik wil in 2020 van alles een beetje proeven, ik heb nog genoeg tijd om me op één doel te focussen”, zo vertelt Teuns.

De 27-jarige puncheur beleefde dit jaar zijn moment de gloire door de Tourrit met aankomst op La Planche des Belles Filles te winnen. Verder boekte hij nog een zege in het Critérium du Dauphiné en droeg hij één dag de rode leiderstrui in de Vuelta a España. “Het ging vanaf juni heel erg goed”, aldus Teuns, die alweer vooruit kijkt naar 2020.

Teuns koerst ook komend seizoen in het tenue van Bahrain McLaren, maar de explosieve klimmer zag binnen de ploeg veel veranderen. Zo vertrok kopman en boegbeeld Vincenzo Nibali naar Trek-Segafredo, maar wist de WorldTour-formatie ook nieuwe leiders aan te trekken met Mark Cavendish, Mikel Landa en Wout Poels.

Veelzijdigheid

Verder doet fietsenmerk Merida een stapje terug en zal autofabrikant McLaren als co-sponsor optreden. “Ik ben heel erg tevreden over de nieuwe koers. Het ziet er allemaal erg positief uit. Het zijn een aantal essentiële veranderingen”, aldus Teuns, die echter weinig zal sleutelen aan zijn programma. “Ik zal opnieuw de Vlaamse en Waalse klassiekers combineren, al blijven de Ardennenklassiekers de belangrijkste wedstrijden.”

“Ik ga in 2020 nog voor allerlei soorten wedstrijden. Dat is natuurlijk het probleem van veelzijdigheid, je moet een keer iets laten liggen wat je ook graag doet. Maar ik heb nog genoeg tijd om me te specialiseren”, zo concludeert Teuns, die verder hoopt op een Tourselectie en een ticket voor de Olympische Spelen.