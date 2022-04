Dylan Teuns belangrijke outsider in Amstel Gold Race

Dylan Teuns werd ietwat verrassend zesde in de Ronde van Vlaanderen. Een opsteker nadat hij in februari elf dagen aan de kant stond door een coronabesmetting. In de Amstel Gold Race hoopt Teuns (30) mee te doen voor de zege. “In een eendagskoers is het echter alles of niets.”

Begin februari geraakte Dylan Teuns besmet met Covid. De symptomen vielen mee, maar de Limburger bleef wel tien dagen lang positief testen. Hij nam geen risico’s en bleef in totaal elf dagen van de fiets. In plaats van nog wat gewicht te verliezen, kwam hij zowaar een beetje aan. “Zaken die je kan missen in februari, maar ik wilde geen risico’s nemen en nam mijn tijd om te genezen”, zegt Teuns in Het Laatste Nieuws.

Hij moest daardoor onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en Parijs-Nice missen. Teuns begon vorige zondag aan de Ronde van Vlaanderen met vijf weken training én enkel de Ronde van Catalonië in de benen. Dan is een zesde plaats in Vlaanderens Mooiste een straf resultaat. Toch was hij achteraf teleurgesteld.

Michele Bartoli

“Vooral over mijn slechte positionering op de Koppenberg. Terwijl mijn trainer (sinds vorig jaar Michele Bartoli, red.) er vooraf op had gehamerd dat ik in de Ronde alert moest koersen.” Bartoli laat een nieuwe wind waaien door Teuns carrière. “Hij focust op rust en ijvert voor kortere trainingen met veel intensiteit. Als ex-renner voelt hij goed aan wat een renner nodig heeft.”

De 30-jarige renner van Bahrain-Victorious heeft onder meer twee Touretappes en overwinningen in de Ronde van Polen en de Dauphiné op zijn erelijst staan, maar in het eendagswerk blijft het voorlopig bij ereplaatsen. “Ik recupereer goed in een rittenkoers en weet hoe ik zuinig met mijn krachten kan omgaan. Zo kan ik ritten uitkiezen. Een eendagskoers is anders: alles of niets”, zegt Teuns. “Het moet die dag gebeuren.” De Amstel Gold Race is een nieuwe kans. Daarna volgen ook de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.