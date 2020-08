“Dylan Groenewegen wil zo snel mogelijk contact met Fabio Jakobsen” dinsdag 11 augustus 2020 om 08:58

Richard Plugge, teammanager van Jumbo-Visma, zegt dat Dylan Groenewegen graag snel in contact wil komen met Fabio Jakobsen. “Fabio is een vriend van hem. Hij heeft dit nooit gewild. Dat wil hij hem zo snel mogelijk laten weten.”

Het is in een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad over de emotionele rollercoaster waarin ze bij Jumbo-Visma zijn terechtgekomen: euforie bij de prestaties van de klimploeg in de Tour de l’Ain en Wout van Aert in de Italiaanse eendagskoersen, afgewisseld met die ene gitzwarte dag, toen Dylan Groenewegen oorzaak was van de zware val van Fabio Jakobsen.

Dat Groenewegen er nog steeds helemaal kapot van is, zegt Plugge. “Nog steeds. Hij wil liefst zo snel mogelijk weer normaal contact met Fabio. Fabio is een vriend van hem. Ze kennen elkaar goed. Hij heeft dit ook nooit gewild. Dat wil hij hem zo snel mogelijk laten weten. Natuurlijk wijkt hij af van zijn lijn en begaat hij een overtreding. Alleen zijn de gevolgen zo heftig.”

“Dylan moet er eerst als mens weer bovenop komen”

“Dat wil niemand, en dat had ook niemand kunnen voorzien. Laten we alstublieft hopen dat alles weer goed komt met Fabio. Maar als ploeg moeten wij nu zorg dragen voor Dylan. En verder ga ik er absoluut voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. Ik wil daar een voortrekkersrol in spelen. De eerste gesprekken zijn opgestart: we moeten dringend op een andere manier naar de veiligheid in wedstrijden gaan kijken. Dit moet een keerpunt zijn.”

“Het moet anders”, is Plugge overtuigd. “De maat is vol. Zo niet krijgen we in de toekomst nog drama’s als dit. Met een renner die fysiek verschrikkelijk in de kreukels zit en een andere die mentaal helemaal stuk is. Of Groenewegen opnieuw topsprinter wordt? We gaan de komende weken goed zorgen voor hem, zodat hij eerst als mens er weer bovenop komt. En hopelijk kan hij dan ook weer als renner en sprinter terugkeren. Dat denk ik wel.”