Dylan Groenewegen: “Vorm is goed, maar overwinning laat op zich wachten in najaar”

Dylan Groenewegen is bezig aan zijn laatste wedstrijden van het seizoen. In september reed de Nederlander van BikeExchange-Jayco vijf keer top-5, maar winnen lukte hem nog niet. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we iets zullen kunnen vieren binnenkort.”

Tweede in de GP de Fourmies, derde in het Kampioenschap van Vlaanderen, vijfde in de Gooikse Pijl, derde in de Omloop van het Houtland en tweede in de Classique Paris-Chauny. Groenewegen toonde in september dat hij over goede benen beschikt, maar winnen lukte vooralsnog niet in de eendagskoersen in het najaar.

De Amsterdammer zal de komende week veel koersen met de Münsterland Giro, Binche-Chimay-Binche, Parijs-Bourges en de Memorial Rik Van Steenbergen binnen de periode van zes dagen. “Het is een druk einde van het seizoen. We hebben de afgelopen koersen een goede vorm laten zien, maar we hebben nog niet kunnen winnen”, vertelt Groenewegen op de site van BikeExchange-Jayco.

“Ik kijk ernaar uit om de komende week alles te geven en met het team dat we hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat we iets zullen kunnen vieren.”